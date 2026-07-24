Тому деякі польські політики підігрівають скандал. Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

Що сказав Садовий?

Нещодавно лідер партії "ПіС" ("Право і справедливість") Лех Качинський назвав українського політика "бандерівцем". Інтерв'юер запитав про те, на якому етапі знаходяться нинішні польсько-українські відносини, і як має реагувати Україна.

Зціпити зуби, добре робити свою роботу, не піддаватися на жодні провокації. Нам треба перемагати сьогодні у війні, нам треба вижити,

– відповів Садовий

Він заявив, що в Польщі розпочалась підготовка до парламентських виборів. Зазначимо, що вони відбудуться восени 2027 року.

Мер Львова сказав, що наступними місяцями буде чимало інформаційних атак. Він порадив зберігати холодний розум.

Міський голова зазначив, що має багато знайомих у Польщі, особливо серед міських голів. Політик розповів, що вони регулярно розмовляють телефоном й ніхто не висуває жодних претензій.

На запитання журналіста, чи називають поляки його "бандерівцем" він відповів, що ні.

Нормальні людські відносини, ніхто нікого не називає, хіба що по імені називаємо один одного, тому що дружні відносини базуються на дуже багатьох роках спільної роботи. Але всі розуміють ці політичні аспекти,

– розповів Садовий.

Політик додав, що вважає гідним вчинок Зеленського відмовитись від ордена Білого орла. За словами мера, президент зняв великий тиск з прем'єра Туска. У підсумку він висловив сподівання, що вся ця ситуація закінчиться.

Що відомо про конфлікт Качинського з Садовим?

Під час Конференції з відновлення України 2026, яка відбулась у польському місті Гданськ, лідер партії "Право й справедливість" Лех Качинський розкритикував мера Львова. Він називав Садового "бандерівцем" і "людиною, яка не платить гроші польській компанії".

Український політик відреагував на звинувачення щодо фірми й зазначив, що місто було змушене розірвати контракт через невиконання зобов’язань компанією. Також він планував звернутись до суду через безпідставні звинувачення Качинського.