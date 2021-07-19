Отдых закончился трагедией: на польском курорте утонул украинец
Источник:RMF
В Польше 17 июля утонул 59-летний украинец. Трагедия произошла в курортном городе Крыница Морская, расположенном на Вислинской косе.
По данным польских СМИ, в течение выходных 17 – 18 июня в Польше в Балтийском море утонули 4 человека. Спасатели призывают людей соблюдать все правила безопасности на воде.
К сведению Более 100 человек погибли на водоемах в Украине всего за неделю
Трагедии в Польше с украинцами
Мальчик утонул в озере Шперек
В озере Шперек в Польше также утонул 2-летний мальчик из Украины. Трагедия произошла в развлекательном центре "Лидо".
Накануне взрослые праздновали и потребляли алкоголь. Вечеринка закончилась около 05:00. Двери коттеджа никто не закрыл, поэтому малыш смог беспрепятственно выйти на улицу.
В конце концов, ребенок упал в озеро. Тело малыша увидели местные жители. Они вызвали полицию и медиков. Последние пытались спасти мальчика, однако было уже слишком поздно.
Тело женщины нашли в реке Равка
- В населенном пункте Кужешин спасатели выловили из реки Равка тело 26-летней украинки.
- Женщина исчезла 27 июня. В то же время ее работодательница обратилась в полицию только на второй день.