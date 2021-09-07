В Полтаве мужчина пытался утопить электросамокат в собственной ванне, чтобы скрыть преступление

В Полтаве мужчина украл самокат, а затем пытался утопить его в ванной. Он хотел замести следы, затопив прибор GPS.

В результате инцидента мужчина затопил соседей, живущих снизу. Охрана прибыла на место и изъяла самокат.

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В Полтаве мужчина хотел скрыть следы преступления, утопив самокат в ванной

Издание Kolo.news сообщило, что мужчина взял электросамокат в аренду в центре города возле подземного перехода, а нашли его в переулке Болбочана.

Менеджер по связям с общественностью охранной службы Юлия Вербицкая рассказала, что их группа приехала на место, где был трекер этого самоката.

Они начали обыскивать территорию и увидели, что из подъезда мужчина вывозит этот самокат. Как выяснялось – мужчина притащил самокат домой, набрал полную ванну воды и пытался утопить этот самокат,

– рассказала сотрудница.

Она также добавила, что из-за инцидента мужчина затопил соседей. Глава правления ОСМД "Беседка 4" Сергей Машковский объяснил, что мужчина действительно затопил квартиру снизу, однако – "жители все выяснили самостоятельно и никаких проблем нет".

Представительница компании Анастасия Рафалюк рассказала, что злоумышленника сразу нашли благодаря охранной службе.

С самокатом все хорошо, он не утонул. Мы провели техосмотр, и на нем уже катаются,

– рассказали в компании.

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