В Полтаве образовали впечатляющий 30-метровый трезубец ко Дню Независимости

В Полтаве устроили акцию ко Дню Независимости Украины. Местные выстроились в форму государственного герба.

Акцию "Живой трезубец" устроили уже в десятый раз. В 2021 году ко Дню Независимости образовали фигуру длиной 30 метров, а шириной – 15.

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Украинцы приобщались к торжественному мероприятию в вышиванках. Чтобы образовать фигуру трезубца, граждане пришли к зданию областной администрации.

Чтобы присоединиться к празднованию, некоторые участники мероприятия ехали в Полтаву из поселков области. Всего примерно 200 человек по случаю 30-летия Независимости выстроились в форме герба Украины.



Украинцы пришли к зданию областной администрации /Фото "Суспільного"

Цель мероприятия – объединить украинцев

"Цель этого мероприятия – это объединение украинцев вокруг одной идеи – нашей независимости Украины. Такие акции, на наш взгляд, объединяют людей, показывают, что мы независимые, свободные, у нас свободное мышление", – сказал соорганизатор мероприятия Юлиан Матвийчук.



Соорганизатор назвал цель акции "Живой трезубец" / Фото "Суспільного"

В конце акции украинцы сделали совместное фото и спели гимн Украины. "Живой трезубец" в Полтаве начали устраивать еще с 2012 года.