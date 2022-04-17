В Полтаве возобновили автобусные рейсы в Сумы: расписание
17 апреля 2022 , 17:39Читати новину українською
Источник:Автовокзал Полтава
Освобожденные от оккупантов регионы понемногу возвращаются к привычной жизни. Так, уже возобновляют автобусные рейсы из Сум в Полтаву и в обратном направлении.
Рейсы начнут курсировать уже с понедельника, 18 апреля.
Важно Выгуливал собаку: в Тростянце мужчина подорвался на взрывчатке
Расписание автобусных маршрутов
В 7:50 автобус будет отправляться с центрального автовокзала Полтавы. Дальнейший маршрут:
- Полтава.
- Котельва.
- Ахтырка.
- Тростянец.
- Боромля.
- Сумы.
Приобрести билеты можно на сайте автовокзала, в кассах с 7:00 по 19:00 ежедневно, через мобильное приложение или же через операторов по номерам (095) 228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000.
К теме – Интересно – ситуация в регионах Украины по состоянию на 17 апреля: смотрите видео