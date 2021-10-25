На Полтавщине 12-летний мальчик получил тяжелые ожоги: ребенок умер в больнице
Источник:Нацполиция
В Полтавской области 12-летний мальчик дома получил тяжелые ожоги. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.
Сообщение об инциденте Кременчугское райуправление полиции получило 20 октября примерно в 8:30. Об этом правоохранителям сообщили врачи.
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На место происшествия сразу отправили следственно-оперативную группу. Она выяснила, что ребенок обжегся, находясь на кухне.
Через несколько дней после инцидента, а именно 24 октября, стало известно, что мальчик умер.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по делу. Сейчас проводят следственные действия для установления обстоятельств и причин смерти ребенка.
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