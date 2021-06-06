Задела электросеть во время рыбалки: на Полтавщине 8-летняя девочка оказалась в реанимации

6 июня 2021 , 16:09
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Источник:

ГСЧС

В Полтавской области 8-летняя девочка во время рыбалки задела электросеть. Из-за поражения током ребенка госпитализировали в реанимацию.

Трагический инцидент произошел в городе Глобино, что в Полтавской области, 5 июня, в 12:30.

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Ребенка поразило током

Забрасывая рыболовный спиннинг, 8-летняя девочка задела им линию электропередач. В результате ей диагностировали поражение электротоком, ожоги обеих ладоней и левой голени.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию детской больницы в городе Кременчуг. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

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Автор: Наталія Пристанська