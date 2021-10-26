В Полтавской области "демонтировали" два памятника советским деятелям

В Полтавской области неизвестные "демонтировали" памятники советским деятелям. В частности, свалили монументы Чапаева и комсомольцев.

Это произошло в ночь с 25 на 26 октября в городе Лубны и Лохвице. Об этом написал активист Сергей Стерненко.

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На Полтавщине неизвестные повалили советские памятники

Этой ночью благодаря известным и неизвестным патриотам движения GonorKyiv и случайным прохожим Украина (на Полтавщине) очистилась от памятников, прославлявших советских оккупантов,

– говорится в сообщении.

Стерненко рассказал, что на данный момент еще выстоял памятник Ивану Третьяку в селе Хороль – советскому генералу.

"Все эти объекты уже давно должны были быть снесены по требованию закона о декоммунизации, но местные власти ничего не делали. Поэтому их работу пришлось выполнить неизвестным патриотам и случайным прохожим, за что им большое спасибо!" – заявил Стерненко.

Издание "Kolo.news (Новости Полтавы)" написало, что им в комментарии полиция города Лубны сообщила – заявления по этому поводу к ним поступали и правоохранители проводят проверку и устанавливают правовую квалификацию события. Активист Вадим Позняков рассказал, что "местные хотели его (говорится о памятнике Чапаеву – 24 канал) повалить, его обливали сине-желтыми и красно-черными цветами, но городской глава собрал митинг и переименовал памятник Чапаеву в памятник Чапаевской дивизии".

В Полтавской области повалили памятники советским деятелям / Фото STERNENKO, Александр Назарец

Коротко о последних новостях относительно декоммунизации

18 октября в Черкасской области, в Тальном начинают демонтировать памятник Федору Дубковецкому. Это последний монумент коммунистическому деятелю в этой области.

25 октября исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что горсовет в любом случае будет бороться за сохранение коммунистического названия проспекта Жукова. Мол, будут возвращать название каждый раз, когда переименование будет отменять суд. Также он выразил готовность к борьбе в юридической плоскости.

26 октября во Львове на Марсовом поле начали демонтаж советской звезды с серпом и молотом.

В Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает, в частности, осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещение пропаганды их символики. Именно он предусматривает демонтаж памятников, памятных знаков, которые посвящены лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политическим репрессиям, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик и так далее.