Несколько человек ранены

Информация о том, что российские военные обстреливают Камышеваху появилась 11 мая около 14:00. Сообщалось, что вражеские войска бьют по селу городского типа с использованием артиллерии.

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Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в социальных сетях рассказал о последствиях обстрела. Он заявил, что поселок Камышеваха был подвергнут беспощадной бомбардировке российских оккупантов.



Последствия атаки россиян в Камышевахе / Фото с телеграма Старуха

Сообщается, что полтора десятка вражеских ракет разорвалось в жилых кварталах города. В результате циничного обстрела повреждены десятки зданий.

К сожалению, один человек был убит из-за обстрелов оккупантов. Также, по информации Старуха, несколько человек ранены.



Россияне атаковали Камышеваху / Фото с телеграма Старуха

Чудом удалось избежать большего количества жертв. Мы навсегда запомним это преступление против человечности российско-нацистских захватчиков,

– написал Старух и опубликовал фото последствий обстрела.



Последствия обстрела Камышевахи / Фото с телеграма Старуха

В результате обстрела повреждены 60 домов

Представитель Запорожской ОВА Иван Арефьев в эфире канала "Рада" уточнил последствия российского обстрела. Он заявил, что российские военные целый день били по жилым районам и инфраструктуре Камышевахи.

В результате обстрела, как сказал Арефьев, российские военные разрушили около 60 домов на территории Камышевахи. Сообщается, что трое гражданских получили ранения и были доставлены в больницы.

Россияне обстреливают Запорожье и область: последние новости

10 мая в Запорожской ОВА информировали, что россияне продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. Сообщалось, что самая большая активность вражеских сил зафиксирована вблизи населенных пунктов Пологи, Орехово и Гуляйполе.

Мэр Гуляйполя Сергей Ярмак призвал горожан эвакуироваться из-за активных боевых действий.

В Нацполиции заявили, что вооруженные силы России в течение 10 мая постоянно обстреливали Орехово. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Вместе с тем наши защитники и защитницы дают отпор оккупантам. Экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин сообщал, что на Запорожье удалось разгромить подразделение морской пехоты России, находившееся под Киевом.

Также Жорин в эксклюзивном интервью 24 каналу подтвердил, что украинские военные действительно начинают идти в наступление на Запорожском направлении.

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