Есть другие страны, кроме Британии, которые готовы поставлять дальнобойное оружие, – Кулеба

Украина нуждается в дальнобойных ракетах и системах ПВО. О готовности поставлять вооружение сообщили в Великобритании.

К Великобритании присоединятся еще несколько стран. Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 Канал.

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"Думаю, что вскоре будут объявлять решение. Однако перечень этих стран узкий, потому что дальнобойное оружие – это высокосовременные технологии. Следовательно, в этой коалиции не будет большого количества стран. Однако дальнобойное оружие в Украине обязательно будет", – сказал Кулеба.

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Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что передаст Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО. Он готов поддержать страны, которые решат предоставить истребители. Сунак призвал создать военную стратегию касательно Украины и не медлить с помощью.

Мы объявили, что приступаем к подготовке украинских пилотов. Это долгосрочная цель в повышении безопасности Украины. Но есть определенные сложности в поставках определенных типов самолетов. Наша позиция состоит в том, что если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом, – заявил Сунак.

Кроме этого, британский премьер поддерживает членство Украины в НАТО. Он считает, что Альянс должен разработать гарантии безопасности и представить их на саммите в Вильнюсе.

"Нам нужно думать о будущем, как мы защищаем безопасность Украины. Это разговор, который мы должны начать, потому что Вильнюсский саммит является хорошим местом для завершения", – добавил Сунак.

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