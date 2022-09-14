Мощный аргумент: может ли Украина рассчитывать на дальнобойное оружие

Каждый новый успех ВСУ на фронте дает еще один мощный аргумент, чтобы Украине передали действительно дальнобойное высокоточное оружие. По всей вероятности, его удастся получить в будущем.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Институт будущего Иван Ступак. По его словам, некоторые представители Запада до сих пор верят в мифы о "второй армии мира". Но успехи ВСУ постепенно стирают эти убеждения.

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Украинцы эффективно используют западное оружие

Как отмечает Коваленко, на протяжении более 6 месяцев полномасштабной войны украинские военные доказывают, что умеют эффективно использовать западное оружие. Оно не распродано, не потеряно и не захвачено, как постоянно орут российские пропагандисты, а серьезно уничтожает оккупантов. Это может убедить Запад предоставить Украине еще более мощное оружие.

Все работает в режиме нон-стоп и очень эффективно. Это убеждает американских друзей, что они могут и дальше давать оружие. Уверен, что в ближайшее время будет расширение помощи, и нам предоставлят более мощное оружие. Но надо дождаться,

– считает Ступак.

Кроме того, уже близится октябрь, когда потенциально может заработать ленд-лиз. Ступак призывает всех успокоиться – он не заработает сразу с 1 октября. Но однозначно когда-нибудь Украине будут поставлять оружие и по этой программе. Пока оказание пакетов помощи эффективно работает – удается и обороняться, и громить оккупантов на некоторых направлениях.

Ступак о том, получит ли Украина дальнобойную артиллерию: смотрите видео

По данным Reuters, Соединенные Штаты могут в ближайшие дни анонсировать новый пакет помощи Украине на 600 миллионов долларов. Пока нет конкретных деталей, что именно США готовы передать для ВСУ.