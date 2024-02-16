Получит ли Украина приглашение в НАТО в 2024: представитель Госдепа США назвал приоритет

Украина станет членом НАТО уже, видимо, после войны. Сейчас приоритетом является оказание помощи для защиты, а не приглашение в Альянс.

Об этом заявил представитель Госдепа США. Даниэл Сайзек отметил, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената для проведения реформ в Украине.

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"Не ожидается на саммите НАТО в этом году"

Чиновник отметил, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75. И в последнее время ощутимо, что Альянс укрепляется. В частности, на это влияет расширение – вступление Финляндии и финальные шаги к вступлению Швеции.

"Это означает, что на самом деле НАТО больше и сильнее за 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", – подчеркнул Сайзек.

Представитель Госдепа также отметил, что в мире становится все больше конфликтов, соответственно вызовов тоже больше. Впрочем, можно заметить, что несмотря на разногласия среди членов НАТО в конце концов решение Альянса остается единодушным по поводу вступления Украины.

В качестве примера Сайзек привел прошлогодний саммит в Вильнюсе, где все члены повторили, что Украина имеет место в НАТО.

Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны,

– сказал представитель Госдепа США.

Также добавил, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената, чтобы проводить реформы в Украине. Пока же приоритетом является оказание помощи для защиты от российской агрессии.

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