Украина получит разрешение бить по России, но с существенными ограничениями, – экс-сотрудник СБУ

Президент Украины рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании изложил им детальное видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России нужно ВСУ. А министр обороны Украины передал США список целей на территории России для поражения ракетами ATACMS.

После этого ситуация сдвинулась с места. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, озвучив, что сейчас идет дискуссия относительно того давать Украине такое разрешение или нет.

Смотрите также Позволит ли Запад удары вглубь России: что говорит премьер Британии накануне визита к Байдену

В чем Запад может ограничить ВСУ

Ступак отметил, что сейчас Украина оказалась в ситуации, когда со стороны Запада постоянно звучит слово "эскалация", а со стороны России – "красные линии". Экс-сотрудник СБУ прогнозирует, что Украина все же получит разрешение на дальнобойные удары по территории России в границах 1991 года. Говорит, что его оптимизм базируется на том, что Украина передала для согласования в США перечень целей для поражения.

Украина получит разрешение бить по России, но с существенными ограничениями. Они могут быть связаны с расстоянием, более 100 километров, но менее 300, если говорить об американских ATACMS. Относительно Storm Shadow, тогда более 100 километров, но меньше 250,

– предположил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что может быть также ограничения по регионам, где можно использовать эти ракеты. Например, позволят их применять исключительно по приграничным областям России: Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская. А по Воронежской или Липецкой – нет. Ограничения, на его взгляд, могут касаться и самих целей для поражения.

Например, есть в Украине согласованных 55 целей, значит, отработать можно будет только по ним. Или же будет ограничение по количеству ракет. Не стоит ожидать, что это разрешение сломает ход этой войны. У нас уже были примеры по получению тяжелой техники и авиации, когда мы думали, что это сломает ход войны, однако пока этого не произошло,

– подытожил Ступак.

США ожидают от Украины стратегию ударов по России. Зеленский должен представить этот план до того, как Соединенные Штаты дадут разрешение на удары их оружием по территории страны-агрессора. Западные СМИ сообщают, что во время визита в Киев госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми сообщили об этом президенту Украины и его команде.