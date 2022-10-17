Возможны ли изменения в позиции Китая в отношении России: предположение Пионтковского

В Пекине могут изменить свою позицию по поводу войны, если Украина победит на поле боя. Новые политические реалии подтолкнут КНР к активным действиям в отношении России.

В дальнейшем Китай сможет полноценно использовать идеологические нарративы Кремля в свою пользу. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Эксперт убежден, что Китай может изменить свою позицию по поводу войны России против Украины.

После победы Украины в ближайшее время начнется период смуты в России и ослабление центральных властей. После этого Китай позаботится о нескольких миллионах китайскоязычных работников, проживающих между Тихим океаном и "Северным морем" – так китайцы называют озеро Байкал.

– объяснил обозреватель.

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По его мнению, для КНР это станет вопросом "восстановление исторической справедливости".

"Всем россиянам будет плохо и Китай захочет всех китайскоязычных и близких по духу россиян вернуть, как любили говорить в России 8 лет назад, к "родной китайской гавани". Поэтому этим российским гражданам и помогут", – резюмировал Пионтковский.

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