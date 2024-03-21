Помогает ли ГУР российским добровольцам проводить рейд в России: что говорит Буданов

С 12 марта российские добровольцы проводят операцию в Белгородской и Курской областях. В ГУР МО рассказали, помогают ли им проводить рейд.

Комментарий на эту тему дал глава ГУР МО дал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что Главное управление разведки помогает Легиону "Свобода России", Российскому добровольческому корпусу и "Сибирскому батальону", которые проводят операции в приграничных областях.

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ГУР поддерживают российских добровольцев

Глава ГУР МО был чрезвычайно лаконичным в своем комментарии.

Поддерживаем, помогаем, советуем...

– отметил глава украинской разведки.

Вместе с тем Кирилл Буданов отметил, что деталей рассказать он не может.

Алексей Барановский с позывным "Лютик" – доброволец Легиона "Свобода России" и оператор БПЛА. Он во время пресс-конференции очертил задачи российских добровольцев, которые воюют бок о бок с ВСУ. Они, по его словам, помогают нашему государству отстоять территориальную целостность, а также поднять их флаг над Кремлем. А еще помогают "деконструировать режим, который душит нашу родину".

Мы хотим сказать спасибо Зеленскому, что вообще были созданы наши добровольческие подразделения. ГУР и в частности Буданов высоко оценили наше участие в обороне Украины. Безусловно ликвидация режима и военные поражения Москвы – это интересы Украины. Но это уже наша задача. Все задачи военные решаем мы. А за поддержку мы очень благодарны,

– отметил он.

Между тем командир и основатель РДК Денис "Whiterex" рассказал, что в своих операциях российские добровольцы "опираются на логистику, которую дает украинская сторона".

Мы пользуемся данными разведки, можем рассчитывать на эвакуацию. Конечно мы получаем поддержку от Украины в нужном объеме,

– добавил он.

Обратим внимание, что представитель ГУР МО Андрей Юсов 19 марта в эфире телемарафона отметил, что ведомство предоставляет российским добровольцам, которые действуют на территории страны-агрессора, помощь.

Это обязанность Украины. Эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина,

– отметил он.

Напомним, что утром 12 марта поступила информация о том, что подразделения Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" перешли украинско-российскую границу. Они зашли на территорию Грайворонского района Белгородской области, а также на территорию Курской области.