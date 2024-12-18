Зеленский ответил, оказывала ли Украина помощь сирийским повстанцам
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина якобы оказывала помощь сирийским повстанцам. Впрочем, президент Украины опроверг эту информацию.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью Le Parisien. Он отметил, что сейчас Украина готовится оказать гуманитарную помощь для населения Сирии.
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Предоставляла ли Украина помощь повстанцам в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оказывал помощи сирийским повстанцам, которые боролись против режима Башара Асада.
Нет. Нет такой официальной информации. Мы сегодня говорим о гуманитарном треке то, что мы действительно готовы помочь населению Сирии,
– завил Зеленский в ответ на вопрос журналиста о возможной поддержке повстанцев.
Президент отметил, что говорится о продуктах первой необходимости, такие как мука, пшеница, кукуруза и масло. По его словам, уже состоялись контакты по этому поводу, и Киев активно работает над реализацией этой гуманитарной помощи.