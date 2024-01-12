Британия предоставит Украине крупнейшую в истории партию БПЛА, – Сунак

Премьер-министр Великобритании наконец-то прибыл с официальным визитом в Киев. Он намерен объявить о передаче Украине крупнейшей в истории партии беспилотников.

Ранее сообщалось, что Риши Сунак прибудет в Киев, чтобы подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины. В британском правительстве отметили, что их премьер увеличит военное финансирование для нашей страны в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

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Самая большая поставка дронов в Украину

В британском правительстве отметили, что из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов по меньшей мере 200 миллионов фунтов будет потрачено на быструю закупку и производство тысячи военных беспилотников для Украины.

Речь идет о разведывательных, ударных, а также морских БПЛА. Это предоставит нашему государству еще больше возможностей для защиты украинцев и борьбы против российских оккупантов.

Это будет самая большая доставка дронов в Украину из какой бы то ни было страны. Ожидается, что большинство беспилотников будут изготовлены в Великобритании, и Министерство обороны будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество беспилотников, предоставленных для обороны Украины,

– говорится в заявлении британского правительства.

Сунак также заявил, что их государство будет продолжать поддерживать Украину. По его словам, Великобритания уже является одним из ближайших партнеров нашей страны.

Сегодня мы идем дальше – увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи передовых беспилотников и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, которые ей нужны в долгосрочной перспективе,

– подчеркнул Сунак.

Что известно о приезде Риши Сунака в Киев