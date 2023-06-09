Слишком большой риск: волонтеров с лодками просят пока не ехать в Херсон

Из-за постоянных обстрелов российскими террористами и ухудшения ситуации безопасности власти Херсона просят пока не ехать туда волонтеров с лодками. Если потребуется помощь, обещают сообщить.

Поездка в Херсон представляет большой риск. Так что волонтеров просят пока воздержаться от нее.

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Волонтеров просят пока воздержаться от поездок в Херсон

Из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации в Херсоне, просим волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города,

– отметили в ОВА.

Также подчеркнули, что по необходимости отдельно сообщат, если потребуется такая помощь. Добавили: "Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий".

Если хотите помочь Херсонщине, детальный алгоритм, как это сделать, можно найти по этой ссылке

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