Палата представителей США проголосовала за законопроекты помощи Израилю и Тайваню
21 апреля 2024, 13:38Читати новину українською
Конгресс США принял законопроект о помощи Украине. Кроме этого, Палата представителей также проголосовала за помощь Израилю и Тайваню.
Палата представителей США 20 апреля проголосовала за законопроект помощи Израилю и Тайваню. США планируют выделить 8,1 миллиарда долларов помощи Тайваню согласно законопроекту 8036, который поддержали 385 конгрессменов.
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Что предусматривают пакеты помощи
Прежде всего это попытка сдержать Китай и усилить стабильность Индо-Тихоокеанского региона.
Кроме этого, конгрессмены проголосовали за выделение помощи Израилю почти на 27 миллиардов долларов. "За" проголосовали 366 депутатов.
Этот пакет предусматривает:
- 26,4 миллиарда долларов на помощь Израилю;
- 4 миллиарда долларов на системы противоракетной обороны Железный купол и Праща Давида;
- 1,2 миллиарда долларов на систему обороны Железный луч;
- 4,4 миллиарда долларов на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Израилю;
- 3,5 миллиарда долларов на закупку передовых систем вооружений и других товаров по программе Зарубежное военное финансирование;
- 9,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, в частности, на чрезвычайную продовольственную помощь, жилье и базовые услуги - населению, которое страдает от кризисных ситуаций.
США приняли помощь для Украины
- Соединенные Штаты Америки наконец-то поддержали долгожданный законопроект о помощи нашему государству. Как передает "Голос Америки", все поправки к законопроекту о поддержке Украины в Палате представителей отклонили.
- Голосование началось в 20:37 по Киеву. Республиканец Кевин Бак хотел затянуть рассмотрение и вернуть документ в комитет. В течение процедурного голосования, которое длилось пять минут, представители не поддержали Бака.
- "За" отдали голоса 311 представителей, 112 "против", 1 воздержался. Во время голосования депутаты махали украинскими флажками, но потом спикер Майк Джонсон попросил "забрать флаги других государств", потому что этого не позволяет регламент.