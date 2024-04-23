Великобритания может предоставить Украине 1600 различных ракет: чем они могут усилить ВСУ

Великобритания, которая с первых дней является сильной союзницей Украины, объявила о самом большом пакете помощи. Он будет составлять более 600 миллионов долларов, и будет содержать, кроме Storm Shadow, и другие ракеты.

За средства, которые выделяет Лондон, закупят боеприпасы, средства ПВО, дроны и средства инженерной поддержки. Кроме этого, Украине предоставят и другое вооружение.

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Что будет содержать пакет помощи

В пакет помощи от Соединенного Королевства входят: 400 единиц техники, включая 160 бронеавтомобилей Husky, еще 162 неназванные MRAP, 78 вездеходов, 60 рейдовых и водолазных лодок и катеров, 4 млн боеприпасов для стрелкового оружия, 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме этого, вероятно, Лондон дополнительно передаст ракеты ASRAAM, которые используются в созданном для Украины неанонсированном ЗРК, а также ракеты к ЗРК ближнего действия Stormer HVM.

Великобритания уже поставляла в Украину "ударные ракеты", поэтому речь может идти сразу о двух ракетах. Первая – уже упомянутая Martlet, которая является легкой универсальной ракетой и может бороться с легкой бронетехникой.

Вторая – Brimstone, которая является высокоточным противотанковым средством.

Она может уничтожать цели на расстоянии 12 – 20 километров, в зависимости от версии.

Полезной особенностью Brimstone является алгоритм обмена информацией между ракетами в полете. то есть они могут обмениваться информацией о целях и при залповом пуске распределяют их между собой автоматически.

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