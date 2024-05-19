В Британии рассказали о предоставлении Украине 100 ракет для ПВО: когда они прибудут

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Украина получит от Британии сотню ракет для ПВО. Чиновник призвал союзников ускорить предоставление Украине военной помощи.

Соответствующие призывы он сделал на фоне российского наступления на Харьковском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, а враг пытается подвинуть Вооруженные Силы Украины с позиций. В то же время он отметил, что около сотни ракет Украина получит уже в течение мая.

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Тревожный звонок для Запада

Глава оборонного ведомства Великобритании вновь заявил, что все, что является важным и ценным для западного мира, окажется под угрозой, если бы вторжение в Украину закончилось для Владимира Путина победой.

События прошлой недели должны стать для Запада тревожным звонком. "Теплых" слов недостаточно. Каждое государство, которое ценит свою свободу, должно активизировать усилия и предоставить максимально быстро то, что может предоставить, чтобы ВСУ могли отражать противоправное вторжение,

– подчеркнул он.

Грант Шаппс также отметил, что с начала текущего месяца Великобритания передала Украине 80 ракет для противовоздушной обороны. По его словам, еще по меньшей мере 20 должны прибыть до начала июня этого года.

"Мир не может ждать, Украине нужно, чтобы мы активизировались, чтобы они имели то, что им нужно, чтобы оттолкнуть Путина. Именно это сегодня сделала Великобритания", – сказал он в соцсети Х.

Помощь Украине от Великобритании / Фото Министерства обороны Великобритании

Глава министерства обороны Великобритании утверждает, что стоимость британской помощи для Украины в 2024 году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Недавно Великобритания объявила о новом большом пакете помощи