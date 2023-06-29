Блинкен анонсировал мощный пакет поддержки Украины на саммите НАТО
Источник:Госдеп США
В Вильнюсе вскоре состоится саммит стран, являющихся членами Североатлантического альянса. В Соединенных Штатах заявили о мощном пакете помощи для нашего государства, о которых объявят на этом мероприятии.
Уже 11 и 12 июля в столице Литвы западные лидеры встретятся, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Открыл занавес о том, что будет проходить на саммите, в частности, Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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Очередная помощь для Украины
По словам чиновника, сейчас важно обсуждать не только происходящее непосредственно между членами Блока, но и поддержку Украины и предоставление нам помощи для укрепления обороноспособности на перспективу: "И здесь есть о многом говорить, но я также уверен, что это именно та цель, до которого мы собираемся добраться".
Вы увидите на саммите НАТО очень мощный пакет для Украины, политический и практичный. Я не собираюсь опережать, где мы приземлимся в Вильнюсе, но я достаточно в этом уверен,
– констатировал Блинкен.
Кроме того, он убежден, что сейчас коалиция стран-партнеров нашего государства, как никогда, крепка. Как отметил госсекретарь США, важно поддерживать Вооруженные Силы, ведь прямо сейчас они совершают контрнаступательные операции.
Сами страны НАТО: последнее
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на днях намекнула на "сюрприз", что ожидает на наше государство. Однако с ее слов понятно, что о нем объявят именно в Вильнюсе. Хотя и не исключено, что этот сюрприз – это тот пакет помощи, о котором говорил Энтони Блинкен.
- В то же время у министра обороны нашего государства Алексея Резникова значительно выше ожидания этого саммита. Он надеется, что страны Блока исправят ошибку 2008 года и предоставят нашему государству приглашение на вступление в Альянс.
- Здесь целесообразно будет вспомнить заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что вопрос членства нашего государства в организации будет рассматриваться только после победы в войне.