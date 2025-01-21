США остановили финансовую помощь другим странам: детали решения Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи. Вашингтон проведет проверку соответствия этих программ политическим целям государства.

Соответствующие меры, как отмечается, являются временными – подобные ограничения продлятся не менее 90 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о приостановлении помощи от США

По данным AP, точно неизвестно, какие объемы помощи будут прекращены этим указом, поскольку финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом США и средства должны быть выделены в том случае, если их еще не предоставили.

Согласно указу, который подписал президент Соединенных Штатов, "индустрия иностранной помощи и бюрократия не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".

В Вашингтоне считают, что это "служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними". Поэтому, и приняли такое решение.

Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп заявил, что "ни одна дальнейшая внешняя помощь США не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован с внешней политикой президента Соединенных Штатов".

Напомним, что ранее Дональд Трамп допускал вероятность сокращения масштабов помощи Украине. Следует заметить, что политик неоднократно выражал недовольство той суммой средств, которую выделяла администрация Байдена для поддержки Киева.