Ориентация на США: политолог объяснил особенности предоставления военной помощи Украине

Уже в ближайшее время в Украину поступит военная помощь от США. В целом в вопросе поставок оружия прослеживается симметрия между позицией Соединенных Штатов, а также других стран.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что решение о передаче Украине танков от Великобритании было связано с аналогичными действиями со стороны США. Страна имела обязательства предоставить похожее количество своих Abrams.

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Европа ориентируется на США

По словам политолога, залогом передачи Украине немецких танков Leopard также было обещание Соединенных Штатов предоставить симметричный ответ. Так мы видим определенную систему поставки, которая вписывается в концепцию совместной ответственности в случае эскалации конфликта с Россией.

Это касается не только в бронетехники или танков, а, например, поставки ракет Taurus и SCALP-EG. То есть первой была Великобритания, потом к ней присоединилась Франция, а Германия ожидала и продолжала коммуникацию с Соединенными Штатами, фактически торгуясь Taurus,

– отметил Андрей Вигиринский.

Берлин хотел, чтобы сначала США предоставили свои дальнобойные ракеты, а уже тогда рассмотреть вопрос Taurus. Но, как известно, ATACMS в 2023 году мы не увидели, так же как и немецких ракет.

Сейчас есть публикации о том, что Германия, принимая решение о предоставлении систем Patriot, начала давить на Соединенные Штаты, чтобы они также присоединились к поставке еще одной системы для Украины.

"Существует согласованность действий между ключевыми партнерами в вопросе военной поддержки Украины. В ее рамках мы видим определенные алгоритмы поставки. Поэтому, когда Палата представителей проголосовала соответствующий документ, то у партнеров появилось понимание, что США свою часть поставки – выполнят", – подчеркнул политолог.

Великобритания также окажет помощь

После голосования в Конгрессе можем предположить, что другие страны начнут действовать активнее. Например, СМИ сообщают, что Греция может предоставить системы ПВО под гарантии от США.

Великобритания также сообщила, что готовит крупнейший, одноразовый пакет военной помощи для Украины. Но здесь следует понимать, что говорится о тех обязательствах, которые Соединенное Королевство взяло на себя в рамках соглашения о сотрудничестве в военной сфере.

Великобритания не выходит за пределы этого бюджета, там 3 миллиарда фунтов, которые будут использованы в течение 2024 года. Сейчас это обязательства, которые предусмотрены письменными договоренностями,

– заметил политолог.

Кроме этого, распространяются сообщения, что Великобритания хочет предоставить нам средства поражения большого радиуса действия. Теоретически – это то, что должно лететь на более 300 километров и более, по крайней мере в понимании Украины. Поэтому стоит дождаться и понять о каких именно средствах говорится.

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