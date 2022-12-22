Пакет помощи США разделен на две части: когда и по какому принципу Украина получит оружие

США анонсировали Украине мощную помощь. Однако она разделена на 2 части, одна поступит мгновенно, другую придется ждать некоторое время.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Ранее сообщалось о новом вооружении для Украины от США

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Первая часть пакета помощи

Катков отметил, что США интересно анонсировали свою помощь, потому что они не сказали четко, что там будут системы, превращающие обычные неуправляемые авиабомбы в управляемые, а сообщили, что там будут высокоточные авиационные снаряды. И здесь можно даже помечтать о крылатых ракетах воздушного базирования. В целом в первую часть нового пакета помощи вошли Patriot, снаряды для HIMARS, Exalibur и так далее.

Это передается по программе президентского изъятия, то есть из запасов Минобороны США. То есть, оно будет поступать максимально быстро, время тратится на то, чтобы транспортировать к авиабазе США, самолет перелетает, выгружается в Европе, и уже максимум через неделю оно на фронте может быть,

– заметил военный эксперт.

Катков о том, когда и по какому принципу Украина получит оружие от США: смотрите видео

Вторая часть пакета помощи

Он продолжил, что вторая часть пакета помощи на 850 миллионов долларов – это уже то, что будет заказываться у производителя или имеющих необходимые запасы стран. В частности, это те же снаряды к "Градам". Конечно, если это будет производство, это будет дольше, однако есть страны Варшавского договора, страны Азии, у которых можно приобрести подобные запасы.

"То есть, США финансируют эту закупку за свой счет, чтобы потом передать Украине", - подчеркнул главный редактор Defence Express.

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