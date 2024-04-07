"Не просто иностранная помощь": спикер Джонсон готовит "таинственный пакет" для Украины, – WSJ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал уже вскоре вынести на голосование вопрос о поддержке для нашего государства. Вероятно, это произойдет уже в ближайшие дни, однако до сих пор неизвестно то, как будет выглядеть этот пакет помощи и кто его поддержит, поскольку напряженность между республиканцами и демократами продолжает набирать обороты.

Однако в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов продолжают раздаваться споры между республиканцами. В то же время не прекращаются угрозы о снятии с должности спикера Майка Джонсона. Вероятно, подобные дискуссии в Конгрессе США могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании в поддержку Украины и других союзников снова отложат.

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"США делают слишком много для Украины"

Еще в феврале 2024 года сенат Соединенных Штатов при двухпартийной поддержке принял пакет помощи в размере 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Спикер Палаты представителей рассматривал возможность разделить помощь, что могло бы максимизировать голоса демократов за наше государство, на которое приходится около 60 миллиардов долларов.

Кроме того, Джонсон предложил несколько предложений, которые могут собрать дополнительные голоса. Среди них – превращение части помощи Украине в заем, а также конфискация арестованных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Сообщалось даже об отмене моратория администрации Джо Байдена на новые проекты по экспорту сжиженного природного газа. Однако, по данным издания, значительная часть республиканцев, участвовавших в обсуждении пакета утверждает, что не видели окончательного текста.

В частности, в сентябре прошлого года более половины республиканцев Палаты представителей США официально выступили против помощи Украине. Как показывают опросы – все больше республиканских избирателей считают, что Соединенные Штаты делают слишком много для Украины.

Использование замороженных российских активов

The Wall Street Journal сообщает, что среди "нововведений", которые Джонсон также предложил, речь идет о законе РЕПО "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев".

Такой двухпартийный закон позволит использовать миллиарды долларов из замороженных резервов российского Центрального банка и поможет оплатить поддержку нашего государства.

Впрочем, по мнению некоторых чиновников, подобное решение не сможет заменить западную помощь как основной источник военного финансирования из-за юридических сложностей в юрисдикции. Главной причиной этого является то, что большая часть денег России пока хранится в ЕС.

Заместитель председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Фрэнч Хилл заявил, что закон о РЕПО позволит США перевести российские активы из категории замороженных в категорию арестованных. Уже потом это позволит разместить их в международном трастовом фонде, который будет подлежать аудиту и требованиям прозрачности.

Помощь в виде займа

Среди предложений Майка Джонсона американские журналисты выделяют возможность преобразования по крайней мере части помощи в формат кредита, который рано или поздно Украина все же будет вынуждена вернуть.

Мы не просто предоставляем иностранную помощь, мы устанавливаем такие отношения, при которых они смогут вернуть ее нам, когда наступит время,

– говорит Джонсон.

По словам республиканцев, их внимание было сосредоточено на предоставлении прямой бюджетной поддержки украинскому правительству в виде займа. Например, сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Дональда Трампа, заявил, что кредиты Украине и другим союзникам США не должны быть беспроцентными и могут быть отозваны.

В то же время другие республиканцы настаивают на том, чтобы Палата представителей возобновила упрощенную систему кредитования-лизинга для Украины по образцу программы времен Второй мировой войны. Она бы позволила правительству США предоставлять оружие в формате займа или лизинга.

Издание отмечает, что около двух лет назад Конгресс предоставил администрации Джо Байдена полномочия ускорить предоставление займов или лизинга военного оборудования Украине. Однако срок действия этих полномочий истек в сентябре, и они так и не были использованы.

Разрешения на экспорт газа

WSJ также сообщает, что Майк Джонсон также пытается связать оказание помощи Украине с отменой замораживания администрацией Джо Байдена разрешений на новые проекты по экспорту сжиженного природного газа.

Ранее администрация американского лидера подверглась критике за решение приостановить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ (сжиженный природный газ, то же самое, что и сжиженный – 24 Канал).

Нефтегазовая отрасль раскритиковала это решение как политический трюк, что происходит в опасное время для союзников США, которые импортируют рекордные объемы американского сжиженного газа, чтобы заменить российский.