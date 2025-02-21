Здесь должен быть какой-то уровень благодарности, – Рубио заявил, что США беспокоятся об Украине

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Украина должна быть благодарна Соединенным Штатам за оказанную помощь. По его словам, Дональд Трамп "справедливо" критикует Владимира Зеленского.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью журналистке Кэтрин Герридж.

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США беспокоятся об Украине

Как рассказал государственный секретарь США, вместо критики Дональда Трампа украинская сторона должна выражать благодарность Соединенным Штатам за оказанную помощь.

Мы беспокоимся об Украине, потому что это имеет последствия для наших союзников и, в конце концов, для всего мира. Здесь должен быть какой-то уровень благодарности,

– сказал он.

Ранее на защиту президента Трампа стали в Белом доме. Советник президента США по безопасности Майк Уолц также заявлял, что Киев должен быть благодарным за всю ту поддержку, предоставленную Соединенными Штатами и их гражданами от начала полномасштабной войны, которой бы "не должно было быть".

Во-первых, должна быть глубокая благодарность за то, что сделали американский народ, налогоплательщики, что сделал Трамп в свой первый срок и что мы сделали после этого,

– говорил Уолц.

Европа поддерживает Зеленского

Европейские лидеры после острых заявлений Дональда Трампа выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Представители Финляндии, Норвегии, Германии, Чехии, Великобритании и даже США заявили, что называть Зеленского "диктатором" было некорректно со стороны Трампа. В странах отметили, что украинский лидер был избран демократически народом Украины, а ее Конституция не должна быть нарушена.