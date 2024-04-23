Первый пакет оружия от США по новому закону может поступить в Украину в апреле - посол

23 апреля 2024, 12:49
Читати новину українською

Источник:

"Европейская правда"

Конгресс США после длительных споров принял пакет помощи для Украины. Согласно этому закону, первое оружие от них может поступить еще до конца месяца.

Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает того, что первый пакет вооружения от Соединенных Штатов Америки может поступить в Украину уже в апреле.

Смотрите также Греция передаст Украине ЗРК Patriot под "гарантии" США, – СМИ

Работа продолжается

Она надеется, что принятие законопроекта о помощи Украине будет завершено максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет.

Макарова объяснила, что закон вступит в силу сразу.

Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро,
– отметила посол.

Однако пока работа над принятием закона продолжается. его должен рассмотреть Сенат и подписать президент США Джо Байден.

Зеленский по телефону поговорил с Байденом

  • Конечно, разговор касался пакета поддержки от США. Но президенты коснулись и других тем. В частности, президент Украины рассказал американскому коллеге об ударе по телебашне в Харькове. Россияне не прекращают террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого города и других населенных пунктов.
  • Украинский лидер отметил двухпартийную поддержку законопроекта о помощи Украине и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.
  • В то же время он рассказал, что президент США готов подписать закон о помощи Украине сразу после того, как его примет Сенат.

Автор: Вікторія Кульженко