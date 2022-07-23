Сколько денег осталось у США для Украины из пакета в 40 миллиардов: ответ Пентагона

23 июля 2022 , 02:55
Читати новину українською

Источник:

Джек Детч

У администрации Джо Байдена осталось несколько миллиардов долларов. Эти деньги остались из 40 миллиардов, которые Конгресс США позволил выделить для Украины и в целом на противостояние российской агрессии.

Соответствующую информацию сообщил журналист Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США. Также в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине боевых самолетов.

Читайте также США предоставят Украине еще 4 дополнительных HIMARS и дроны Phoenix Ghost

У Байдена остались деньги, выделенные для Украины

В администрации Байдена осталось 6 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий на поставку оружия Украине,
– указано в сообщении.

Предварительно эти деньги нужно потратить до конца сентября, ведь тогда в США завершается финансовый год.

Кратко о выделенных для Украины деньгах

Смотрите также – в США сказали, когда уже будет ленд-лиз: видео

 

Автор: Діана Квасневська