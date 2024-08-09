США передают Украине новый пакет помощи на 125 миллионов долларов: что он включает

9 августа 2024, 21:05
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Автор: Дмитрий Усик

Источник:

Минобороны США

США 9 августа объявили новый пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение на 125 миллионов долларов.

В заявлении Пентагона говорится о том, что эта помощь предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее потребностей. Она включает средства ПВО, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.

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Помощь от США

Так, в новый пакет помощи от США вошли:

  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • многофункциональные радары;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • неназванное количество бронированных машин HMMWV;
  • боеприпасы к стрелковому оружию;
  • подрывное оборудование и боеприпасы;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • запчасти и вспомогательное оборудование.

Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией,
– говорится в заявлении Пентагона.

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