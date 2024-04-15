Если помощь Украине все же будут предоставлять в кредит, то нового законопроекта для этого могут не создавать. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Поиск компромисса

Риски большой войны на Ближнем Востоке могут подтолкнуть Конгресс США к более решительным действиям, в частности в поддержке своих партнеров. Говорится как об Израиле, так и об Украине и Тайване. Напомним, что сейчас пакет помощи, который ранее принял Сенат США, объединяет эти три страны.

Разделят ли эти пакеты – большой вопрос. Поскольку процедурно, если их разделить, то их должен утвердить сначала Сенат, а уже потом Конгресс. Учитывая, что помощь как Украине, так и Израилю нужна была еще "позавчера", то демократы и республиканцы будут искать компромиссы и точки соприкосновения в пределах инициированного Белым домом пакета о совместной помощи,

– отметил Алексей Буряченко.

Вероятно, если все же в Конгрессе снова будут рассматривать совместный пакет поддержки, то его конфигурация может измениться. В частности, помощь может быть в кредит, о чем говорил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Думаю, что и демократы, и Байден, учитывая ситуацию, могут пойти не на то, что хотели. Они планировали, чтобы помощь шла в виде гранта, была безвозвратной. Но если республиканцы будут настаивать на кредите – это будет все равно серьезная помощь, как для Украины, так и для Израиля. Это интересная геополитическая комбинация", – заметил политолог.

Собственно поэтому, толчком для выделения помощи Украине может стать как раз атака Ирана на Израиль. Хотя, можно предположить, что Россия планировала, что это наоборот распылит силы Запада.

Серьезный сигнал от США

Напомним, что в общем пакете помощи на 93 миллиарда долларов, наибольшую сумму должны были выделить Украине. Если точнее, законопроект включает:

61 миллиард долларов для Украины;

14 миллиардов долларов для Израиля;

4,83 миллиарда на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайвань.

Израиль не настолько сейчас нуждается в помощи. У них очень мощные Вооруженные Силы, мощная противоракетная помощь. Это голосование за поддержку Израиля я воспринимаю как геополитическое позиционирование и показ силы Соединенных Штатов. Это превентивное действие. Думаю, на этой неделе проголосуют за пакет помощи Израилю и Украине. Если его даже разделят, то первое проголосуют за Израиль, но в ближайшее время – и за Украину. Этот вопрос уже решен,

– подчеркнул Буряченко.

По мнению политолога, кредитные условия поддержки Украины, не является таким существенным условием, чтобы заново отправлять законопроект в Сенат. В конце концов, его общие очертания будут оставаться такими же, как и планировали изначально.

"После помощи для Израиля и Украины, Соединенные Штаты подадут серьезный превентивный сигнал авторитарным режимам: как России, так и Ирану", – подытожил политолог.

Помощь для Украины от США: главное