Заигрывание с избирателями: действительно ли США устали помогать Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что бесконечная помощь Украине – не в интересах США. Это заявление является частью политической игры внутри Штатов.

Такое мнение 24 Каналу выразил политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, заявление Десантиса перекликается с антиукраинскими статьями в западных медиа.

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Суть таких публикаций сводится к тому, что США устали помогать Украине. По словам Божко, такие статьи являются частью российских информационно-психологических операций (ИПСО) и имеют мало общего с реальностью.

"Следует начать хотя бы с того, что государство – это не человек. Оно не может устать. Если кто-то из должностных лиц устает, то у него есть заместитель", – отметил политический консультант.

Десантис – вероятный конкурент Трампа

Однако, по мнению Божко, заявления Рона Десантиса не связаны с Россией. Он напомнил, что губернатор Флориды является представителем Республиканской партии.

"Дональд Трамп сейчас является самым популярным кандидатом среди республиканского электората. Но постепенно он теряет этот статус. Именно Десантиса называют основной альтернативой Трампу на пост кандидата в президенты от республиканцев", – сообщил политический консультант.

Десантис заиграет с избирателями Трампа

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент США Дональд Трамп уже заявил о намерениях сражаться на кресло главы государства. Более того, политик похвастался , что якобы может предотвратить развязывание Третьей мировой войны благодаря хорошим отношениям с Владимиром Путиным.

К позиции против поддержки Украины Десантиса могли подтолкнуть определенные изоляционистские круги внутри США, не желающие платить много налогов на военное дело.

В США есть категория населения, недовольная тем, что Вашингтон постоянно участвует в разных войнах в мире. Хотя на самом деле эти люди не видят дальше своего носа и не понимают, как активная позиция влияет на глобальное лидерство США,

– отметил Божко.

По словам политического консультанта, именно такие мнения популярны среди сторонников 45-го президента США.

Ярослав Божко объяснил заявление республиканца Рона Десантиса: смотрите видео

Оказывают ли влияние заявления Десантиса

Глава Центра политических студий "Доктрина" предположил, что Десантис сделал такое заявление, чтобы попытаться залезть на политическое поле Трампа.

Ведь именно избиратели Трампа в республиканских кругах выступают за умеренную внешнюю политику. Есть такой концепт: America First – мол, все для Америки. Эти люди не поддерживают никаких идей, не касающихся непосредственно США,

– отметил Божко.

Он добавил, что Десантис пытается заигрывать с избирателями Республиканской партии, которые поддерживают такие идеи. Однако, по словам Божко, губернатор Флориды еще даже не стал кандидатом в президенты. Следовательно, его заявления не оказывают никакого влияния на государственную политику США.

Политический эксперт подчеркнул, что заявления 2 представителей партии еще не представляют позицию всех республиканцев.

Что происходит в США: коротко