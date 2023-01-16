Сотни сдали кровь, еды и теплые вещи - "горы": как украинцы бросились помогать пострадавшим
Источник:Офис Президента
Украинцы устремились помогать пострадавшим в Днепре от террористического удара россиян. К руинам дома также приносят цветы, чтобы выразить соболезнования погибшим.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня в Днепре было проведено оперативное совещание по ликвидации последствий ракетной атаки на многоэтажный жилой дом.
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На совещании присутствовали: генпрокурор Андрей Костин, мэр города Борис Филатов, руководитель ОВА Валентин Резниченко, ГСЧС, Нацполиция, медики, все привлеченные в ликвидации последствий и спасения людей.
Были приняты оперативные решения о расселении людей по жилью. Сейчас еще продолжаем рабочие моменты по ним,
– говорится в сообщении.
Украинцы бросились помогать пострадавшим
Однако Тимошенко отметил, что хочет сегодня отметить другое - "наших людей, которые бросились на помощь сразу после первых выстрелов".
По его словам, в медицинских учреждениях очереди желающих сдать кровь. Через два дня пришли уже более 300 человек. В Днепре был организован пункт помощи пострадавшим, куда привезли "горы" вещей и продуктов.
Теплые вещи, еда – всего этого горы! Это все помощь людей, днепрян, украинцев,
– отметил Тимошенко.
Украинцы свезли в Днепр горы одежды и еды / Фото Кирилл Тимошенко
Последствия террористического удара россиян
- 16 января спасатели все еще продолжают разбирать развалины многоквартирного дома в Днепре, который полностью разрушила российская смертоносная ракета X-22.
- По состоянию на 16:00, по данным ГСЧС, известно о 40 погибших и более 76 раненых. Спасти удалось 39 человек.
- В настоящее время спасатели получили 46 сообщений о безвестно пропавших людях (из которых пребывание 17 – установлено, судьба 29 человек выясняется).
- Департамент гуманитарной политики городского совета подтвердил гибель 3 детей в результате ракетной атаки.