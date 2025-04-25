Россия критически зависима: как остановка помощи из КНДР могла бы изменить фронт

Помощь КНДР имеет существенное влияние на Россию и боевые действия. Как известно, кроме оружия и крупных поставок артиллерии, Северная Корея предоставляет россиянам своих бойцов.

Россия до сих пор критически зависит от КНДР. Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, это особенно заметно в артиллерии.

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Насколько Россия зависима от артиллерии КНДР

Примерно 50% артиллерийских снарядов, которые сегодня используют на фронте являются северокорейскими. Сначала российские военные об этом писали, но потом, вероятно, получили указание сверху и перестали это делать. Однако, это не свидетельствует, что КНДР больше не предоставляет свои средства.

Не так давно на фронте появились установки "экзотического" калибра 170 миллиметров. Это свидетельствует как о недостатке самих артиллерийских систем, так и снарядов большого калибра к ним. Поэтому россияне были вынуждены приобрести северокорейского производства.

Кроме того, на поле боя заметили реактивные системы залпового огня, которые напоминают РСЗО "Ураган", но опять же из КНДР. Поэтому от этой страны Россия зависит на 50%,

– сказал Павел Нарожный.

Собственное производство снарядов россиян можно оценить в 1,5 – 2 миллиона снарядов в год. Из них примерно 500 тысяч – это восстановление старых советских запасов. Но даже такие запасы когда-то закончатся. Еще до миллиона снарядов оккупанты покупают у Северной Кореи.

Если эта помощь прекратится, то артиллерийское давление на фронте значительно снизится. Соответственно упадет возможность защищаться и наступать. Нужно только перекрыть поток снарядов из КНДР.

Напомним, 24 апреля Россия ударила по Киеву ракетами, одно из попаданий пришлось в жилой двухэтажный дом. В результате удара его сравняло с землей. Владимир Зеленский сказал, что по предварительным данным, россияне использовали северокорейскую баллистическую ракету.