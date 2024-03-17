Северная Корея – реальная проблема, – Буданов рассказал о союзниках России
Кирилл Буданов высказался относительно военного сотрудничества России с другими странами. А именно с КНДР, Ираном, Белоруссией и не только.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что круг государств, сотрудничающих с Россией, сильно не меняется. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Кто главный союзник России
Буданов назвал КНДР главным военным союзником России.
Основной сейчас военный, скажем так, союзник России – это Северная Корея, которая поставляет им (россиянам – 24 Канал) огромные объемы вооружения. Это для них критически важно, без этого воевать им будет очень трудно. Критически трудно, я скажу вам так,
– заметил он.
По его словам, помощь от Беларуси и Ирана является весьма ограниченной. Он отметил, что Тегеран и Минск делают это сознательно.
Да, они (Иран и Беларусь – 24 Канал) поддерживают Россию, но до конца с ума они не сошли,
– сказал Буданов.
Может ли Кремль расширить этот круг
Главный украинский разведчик также отметил, что круг этих стран нереально расширить. По его словам, Москва пыталась работать с Африкой, определенными странами Азии и даже государствами Латинской Америки.
Ну, а, с остальными, что они (россияне – 24 Канал) могут там взять? Понимаете, те объемы и номенклатуры вооружений, боеприпасов и даже просто человеческого военного ресурса – он есть у достаточно ограниченного круга стран,
– пояснил он.
В качестве примера Буданов привел попытки России возобновить военное сотрудничество с Кубой. Захватчики взяли у кубинцев немножко запчастей к авиации и набрали гражданское население на контракт в свою оккупационную армию. Он отметил, что это несерьезно. По словам Буданова, "Северная Корея – это реальная проблема".
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- Недавно издание The Times писало, что Северная Корея поставила России 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Однако впоследствии выяснилось, что часть из изготовленного 50 лет назад вооружения не работает.
- Ранее руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщал что в целом Россия выпустила по Украине 50 ракет, полученных от КНДР. Говорится о северокорейских ракетах типа Hwasong 11 очень низкого качества.