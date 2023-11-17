Элемент торга: политолог из США объяснил, почему помощь Украине и Израилю отсрочили

Сенат США 15 ноября принял временный бюджет, но в нем не упомянуто о помощи Украине или Израилю. Такое решение может быть принято после Дня благодарения, который в Америке отмечают 23 ноября.

США требовалось снять напряжение, в том числе и подобным голосованием. Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус, добавив, что на днях все внимание было обращено на встречу лидеров США и Китая, а теперь на тему помощи Украине и Израилю.

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Почему отсрочили помощь Украине

Вопросы финансирования Украины, Израиля, выделения средств на границу с Мексикой вызывают противоречия между республиканцами и демократами. Следовательно, эти темы пытаются "смешать", понимая, что американское общество в своем большинстве требует продолжать поддержку Украины и Израиля.

Законы, которые хотят "протащить" каждая из партий, связаны с определенным актуальным вопросом. К примеру, поддержку Украину свяжут со стеной на границе с Мексикой. Поддержку Израиля – с налогами для богатых. Видно, что все это элемент торга,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Об этих темах будут говорить после Дня благодарения, даже, вероятно, совместное решение о продолжении финансирования уже есть.

"Я не сомневаюсь, потому что в этом заинтересованы представители обеих партий. Я всегда говорю, что вы (Украина – 24 Канал) и нынешняя администрация США, лично президент Джо Байден – находитесь в связке, как альпинисты, поднимающиеся на Эверест. Если вы сорветесь, то сорвется и Байден со своей администрацией", – заметил политолог.

Рамиз Юнус объяснил, что означает отсрочка помощи Украине: смотрите видео

То же касается Израиля, потому что для американского общества поддержка этой страны исторически стоит даже выше, чем поддержка Украины. На протяжении всех лет существования Израиля гарантом его независимости является США.

Мы видим, что по всему миру продолжается антиизраильская кампания, но она бьется о стену, построенную США. Поэтому это стратегическая, двухпартийная поддержка,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Политолог отметил и тот факт, как за последние два года Украина, ее военно-политическое руководство, дипломатия смогли достучаться до Запада, а прежде всего до США. Даже, несмотря на войну в Израиле, тема Украины не исчезает из уст экспертов. Она и дальше будет продолжаться на протяжении всей предвыборной кампании.

"Не нужно обращать внимание на спекуляции, надо понимать, что Украина идет вместе с США", – добавил политолог.

Что известно о помощи от США