США потрібно було зняти напругу, зокрема й подібним голосуванням. Про це 24 Каналу розповів американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус, додавши, що днями вся увага була звернена на зустріч лідерів США та Китаю, а тепер на тему допомоги Україні та Ізраїлю.

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Чому відтермінували допомогу Україні

Питання щодо фінансування України, Ізраїлю, виділення коштів на кордон з Мексикою викликають суперечності між республіканцями та демократами. Відтак ці теми намагаються "змішати", розуміючи, що американське суспільство у своїй більшості вимагає продовжувати підтримку України та Ізраїлю.

Закони, які хочуть "протягнути" кожна з партій, пов'язані з певним актуальним питанням. Наприклад, підтримку Україну пов'яжуть зі стіною на кордоні з Мексикою. Підтримку Ізраїлю – з податками для багатих. Видно, що все це елемент торгу,

– підкреслив Раміз Юнус.

Про ці теми говоритимуть після Дня подяки, навіть, ймовірно, що спільне рішення про продовження фінансування уже є.

"Я не маю ніяких сумнівів, бо в цьому зацікавлені представники обох партій. Я завжди кажу, що ви (Україна – 24 Канал) і теперішня адміністрація США, особисто президент Джо Байден – перебуваєте у зв'язці, як альпіністи, що підіймаються на Еверест. Якщо ви зірветесь, то зірветься й Байден зі своєю адміністрацією", – зауважив політолог.

Раміз Юнус пояснив, що означає відтермінування допомоги Україні: дивіться відео

Те саме стосується Ізраїлю, бо для американського суспільства підтримка цієї країни історично стоїть навіть вище, ніж підтримка України. Впродовж всіх років існування Ізраїлю гарантом його незалежності є США.

Ми бачимо, що по всьому світу триває антиізраїльська кампанія, але вона б'ється об стіну, яку побудували США. Тому це стратегічна, двопартійна підтримка,

– наголосив Раміз Юнус.

Політолог відзначив і той факт, як за останні два роки Україна, її військово-політичне керівництво, дипломатія змогли достукатися до Заходу, а найперше до США. Навіть попри війну в Ізраїлі, тема України не зникає з вуст експертів. Вона й далі триватиме впродовж всієї передвиборчої кампанії.

"Не треба звертати увагу на спекуляції, треба розуміти, що Україна йде разом зі США", – додав політолог.

Що відомо про допомогу від США