США потрібно було зняти напругу, зокрема й подібним голосуванням. Про це 24 Каналу розповів американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус, додавши, що днями вся увага була звернена на зустріч лідерів США та Китаю, а тепер на тему допомоги Україні та Ізраїлю.
Читайте також Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США
Чому відтермінували допомогу Україні
Питання щодо фінансування України, Ізраїлю, виділення коштів на кордон з Мексикою викликають суперечності між республіканцями та демократами. Відтак ці теми намагаються "змішати", розуміючи, що американське суспільство у своїй більшості вимагає продовжувати підтримку України та Ізраїлю.
Закони, які хочуть "протягнути" кожна з партій, пов'язані з певним актуальним питанням. Наприклад, підтримку Україну пов'яжуть зі стіною на кордоні з Мексикою. Підтримку Ізраїлю – з податками для багатих. Видно, що все це елемент торгу,
– підкреслив Раміз Юнус.
Про ці теми говоритимуть після Дня подяки, навіть, ймовірно, що спільне рішення про продовження фінансування уже є.
"Я не маю ніяких сумнівів, бо в цьому зацікавлені представники обох партій. Я завжди кажу, що ви (Україна – 24 Канал) і теперішня адміністрація США, особисто президент Джо Байден – перебуваєте у зв'язці, як альпіністи, що підіймаються на Еверест. Якщо ви зірветесь, то зірветься й Байден зі своєю адміністрацією", – зауважив політолог.
Раміз Юнус пояснив, що означає відтермінування допомоги Україні: дивіться відео
Те саме стосується Ізраїлю, бо для американського суспільства підтримка цієї країни історично стоїть навіть вище, ніж підтримка України. Впродовж всіх років існування Ізраїлю гарантом його незалежності є США.
Ми бачимо, що по всьому світу триває антиізраїльська кампанія, але вона б'ється об стіну, яку побудували США. Тому це стратегічна, двопартійна підтримка,
– наголосив Раміз Юнус.
Політолог відзначив і той факт, як за останні два роки Україна, її військово-політичне керівництво, дипломатія змогли достукатися до Заходу, а найперше до США. Навіть попри війну в Ізраїлі, тема України не зникає з вуст експертів. Вона й далі триватиме впродовж всієї передвиборчої кампанії.
"Не треба звертати увагу на спекуляції, треба розуміти, що Україна йде разом зі США", – додав політолог.
Що відомо про допомогу від США
- Палата Представників США розгляне звернення Джо Байдена щодо підтримки України після Дня подяки. Це свято щорічно відзначають 23 листопада. Мовиться про комбінований пакет допомоги, який включає виділення коштів для Ізраїлю, України, Тайваню та укріплення кордону з Мексикою.
- Палата представників США схвалила тимчасове фінансування уряду. У пакеті не зазначено про допомогу для України, але щодо неї планують окреме голосування. Тепер це рішення має підписати Джо Байден. Анонімний чиновник Білого дому розповів журналістам, що Байден хоче, аби Конгрес працював над нагальними потребами, зокрема тими, що стосуються України та Ізраїлю.
- Упродовж майже двох років повномасштабної війни Україна отримала найбільше фінансування від ЄС та США. Америка перебуває на другому місці з сумою 70 мільярдів, які надали Україні. Наразі наша держава використала близько 96% усіх коштів.