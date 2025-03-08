Запрет США на передачу разведданных повлек большие потери украинских военных, – СМИ

Соединенные Штаты приостановили передачу военной разведывательной информации Украине. Такое решение привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.

А также помогло продвинуться российской армии вдоль критической части фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Какова ситуация на фронте после запрета на передачу разведданных

В издании, ссылаясь на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров, говорят, что из-за паузы в передаче военной помощи и разведывательных данных погибли сотни украинцев. Такое решение США привело к существенным потерям.

Один из офицеров отмечает, что самой большой проблемой является моральное состояние военных, ведь из-за отношения США они вынуждены воевать без некоторых из лучших систем вооружения. По его словам, это действительно дает преимущество россиянам на передовой.

По данным Time, наиболее остро запрет на передачу разведданных повлиял на ситуацию в Курской области. Там ВСУ пытаются удержать полосу территории, которую удалось захватить во время наступления в августе 2024 года.

Президент Зеленский рассматривает этот регион как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель – обменять части территории Курска на украинские земли, оккупированные Россией,

– объясняют в издании.

Впрочем, после прекращения обмена разведданными США с Украиной россияне начали быстро продвигаться и пытаются перерезать украинские линии снабжения в регион. Источник в правительстве президента Владимира Зеленского подтвердил, что именно операции в Курской области пострадали больше всего.

Кроме этого, украинцы больше не могут обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других самолетов, когда они взлетают в России. В результате государство имеет меньше времени, чтобы предупредить людей об угрозе авиаудара или ракетных обстрелов.

Также ухудшилась способность Украины наносить удары на большие или средние расстояния по российским целям. Без доступа к информации с американских спутников это фактически невозможно сделать.