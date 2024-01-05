Пентагон может выделить Украине еще 4,2 миллиарда: почему же в США говорят, что деньги кончились

У Министерства обороны США есть формальные полномочия для предоставления Украине военной помощи. В частности, еще на 4,2 миллиарда долларов.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона. В то же время Патрик Райдер отметил, что Минобороны не может передать средства воюющей стране без решения Конгресса.

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"Не имеем возможности пополнять запасы"

У нас есть полномочия тратить примерно 4,2 миллиарда долларов из имеющихся фондов, но у нас нет возможности пополнять запасы,

– сказал Райдер.

Спикер отметил, что средства на выделение помощи потрачены. Речь идет о президентской программе передачи вооружений (PDA), предусматривающей отправку оружия со складов.

Также Райдер сообщил о работе с Конгрессом по этому вопросу. Минобороны США призвало принять предложенный Белым домом проект дополнительного финансирования.

"Финансирование отсутствует"

Заметим, что 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что США больше не смогут предоставлять оружие Украине, пока Конгресс не одобрит финансирование.

Джон Кирби отметил, что у Белого дома уже нет денег для новой военной поддержки нашего государства.

Объяснил: "Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который у нас есть полномочия по средствам. Это все. Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь по безопасности".

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Обратите внимание! Конгресс до сих пор не одобрил поданный еще осенью проект Байдена о предоставлении союзникам США, в частности, Украине, Израилю и Тайваню пакета помощи на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Из них 61 миллиард – нашему государству.