Ультраправые республиканцы хотят перекрыть помощь Украине

В Палате представителей Конгресса есть ультраправые члены Республиканской партии. Они пытаются продвинуть законопроект о введении аудита помощи Украине в борьбе с Россией.

Возглавляет трампистов представительница MAGA Марджори Тейлор Грин, которая обещала, что если ее партия одержит победу на выборах, Украина не получит ни копейки помощи. Она также заявила, что раненых украинских военных "используют как пешек, чтобы давить на Конгресс".

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Трамписты требуют всех отчетов о поставках оружия Украине

Ультраправые республиканцы Палаты представителей Конгресса США предлагают ввести должность генерального инспектора по Украине. Кроме того, они внесли на рассмотрение законопроект об аудите военной, финансовой и гражданской помощи Украине за весь период президентства Байдена.

Это предусматривает получение Конгрессом всех документов о материальной поддержке Украины в течение 2 недель с момента его принятия. Текст своего проекта трамписты пока не обнародовали.

Вероятно, что Республиканская партия будет составлять большинство в Палате представителей Конгресса США. Однако для того, чтобы проект аудита был принят, нужно, чтобы соответствующее решение принял также Сенат.

Большинство мест в Сенате, скорее всего, займет Демократическая партия. Вдобавок, если законопроект все-таки примут, президент США Джо Байден может наложить свое вето на него.

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Кто эти республиканцы, радикально настроенные против помощи Украине

Как отмечалось ранее, во главе с трампистами оказалась скандальная Марджори Тейлор Грин . Она известна своими недавними заявлениями о том, что будет работать над тем, чтобы Украина перестала получать помощь от США.

. Она известна своими недавними заявлениями о том, что будет работать над тем, чтобы Украина перестала получать помощь от США. Перед выдвижением законопроекта она опубликовала твит, где на видео находился украинский защитник. Марджори Тейлор Грин прокомментировала , что у нее разбивается сердце, смотреть на раненых военных, которых "используют в качестве пешек, чтобы давить на Конгресс, чтобы он отдал тяжело заработанные американцами доллары по налогам Зеленскому".

Кроме того, соавторами законопроекта являются Пол Госар и Мэтт Гейц , который заявил на пресс-конференции, что "дни неограниченной финансовой помощи Украине подходят к концу".

, который заявил на пресс-конференции, что "дни неограниченной финансовой помощи Украине подходят к концу". Пол Госар известен в целом своими высказываниями об украинцах как о "пушечном мясе" и странным предложением провести переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина у него дома.

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