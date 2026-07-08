Об этом Румен Радев сообщил во время общения с журналистами на саммите НАТО.

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Что Радев рассказал о поддержке Украины?

По словам премьера, Болгария больше не может поставлять Украине оружие, ведь все возможности для такой помощи на данный момент исчерпаны.

Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки, то есть по поставкам оружия и боеприпасов со складов болгарских вооруженных сил. Мы предоставили 13 пакетов, у нас не осталось ничего, что мы могли бы передать Украине,

– заявил Радев.

Радев отметил, что, несмотря на это, Болгария по-прежнему готова помогать Украине с ремонтом военной техники и оборудования. По его словам, именно такой формат поддержки страна может обеспечивать в дальнейшем.

Премьер также сказал, что дальнейшая эскалация войны существенно повышает риск применения ядерного оружия. Он пояснил, что Запад стремится одержать победу над государством, обладающим крупнейшим ядерным арсеналом, не имея достаточных возможностей для противодействия его ракетным атакам.

По его мнению, именно поэтому европейские страны должны искать дипломатический путь к миру и избегать дальнейшей эскалации конфликта.

Канада объявила о выделении почти 900 миллионов долларов военной помощи: что известно?

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму почти 900 млн долларов. В него войдут военная техника, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Премьер-министр Канады заявил, что Оттава продолжит поддерживать Украину в энергетической сфере. В частности, помощь будет направлена на подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Помимо военной и энергетической поддержки, Канада планирует участвовать в восстановлении Украины. По словам Карни, его страна будет содействовать дальнейшей интеграции украинской экономики в европейский и мировой рынки.