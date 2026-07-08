Про це Румен Радєв повідомив під час спілкування із журналістами на саміті НАТО.

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Що Радєв розповів про підтримку для України?

За словами прем'єра, Болгарія більше не може постачати Україні зброю, адже всі можливості для такої допомоги наразі вичерпані.

Ми вичерпали наші можливості, щоб надавати військову підтримку, тобто зброю і боєприпаси зі складів болгарських збройних сил. Ми надали 13 пакетів, у нас не залишилося нічого, що ми можемо передати Україні,

– заявив Радєв.

Радєв зазначив, що попри це, Болгарія й надалі готова допомагати Україні ремонтом військової техніки та обладнання. За його словами, саме такий формат підтримки країна може забезпечувати надалі.

Прем'єр також сказав, що подальша ескалація війни суттєво підвищує ризик застосування ядерної зброї. Він пояснив, що Захід прагне здобути перемогу над державою, яка володіє найбільшим ядерним арсеналом, не маючи достатніх можливостей для протидії її ракетним атакам.

На його думку, саме тому європейські країни мають шукати дипломатичний шлях до миру та уникати подальшої ескалації конфлікту.

Канада анонсувала майже 900 мільйонів доларів військової допомоги: що відомо?

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на майже 900 млн доларів. До нього увійдуть військова техніка, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Прем'єр-міністр Канади заявив, що Оттава продовжить підтримувати Україну в енергетичній сфері. Зокрема, допомога буде спрямована на підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Крім військової та енергетичної підтримки, Канада планує брати участь у відбудові України. За словами Карні, його країна сприятиме подальшій інтеграції української економіки до європейського та світового ринків.