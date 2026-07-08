Політолог-міжнародник Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що це хороший сигнал для України. Це є свідченням того, що підтримка нашої країни може знову стати стабільнішою і прогнозованішою.

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2025-й був для України роком тестування

Божко підкреслив, що найголовніше, що Україна змогла пройти 2025 рік. Його наслідки спостерігатимемо далі. Але загалом ситуація вирівнюється на дещо кращу для України.

Важливо, що позиція Білого дому щодо України змінюється. США вже не закликають ухвалювати рішення на користь Росії, щоб її умиротворити. Деякі сигнали з боку Вашингтона говорять про те, що він тепер менше довіряє Москві,

– пояснив він.

Водночас 2025-й був для України роком тестування, який, на щастя, вдалося пройти, на думку політолога, значною мірою завдяки внутрішній стійкості нашого суспільства. Крім того, Європа була готова ризикувати, адже у Києва був реальний шанс залишитись сам на сам з ворогом.

Тим не менш, 2025 рік було пройдено, і тепер, ймовірно, спостерігатимемо нормалізацію становища та повернення курсу держав у більш закономірне русло. США сьогодні не знаходять бонусів від свого ризикованого курсу на зближення з Росією. "Дух Анкориджу" провалюється, а це означає, що будуть негативні наслідки для Росії,

– зауважив Ярослав Божко.

Водночас в Росії відбуваються певні внутрішньополітичні зміни, а саме переформатування суспільної дискусії. І вплинули на це удари України по об'єктах у Росії та по окупованих територіях.

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"Існує думка, що концепція так званої "СВО" базується на тому, що війна ведеться десь далеко і не зачіпає росіян, тому нібито можна на неї погодитися. Однак наразі ця концепція обмеженої війни вже не є можливою для російської влади, тому що її наслідки вже стають видимими для рядових членів російського суспільства", – зазначив політолог-міжнародник.

Він додав, що ці наслідки Кремлю все важче приховувати, і на певному етапі це вже буде неможливо зробити. В цьому також полягає велика зміна, яка, ймовірно, вплине на позиції російського керівництва.

До слова, європейські країни-члени НАТО нададуть Україні 70 мільярдів євро у 2026 та 2027 роках. Цю підтримку нашій країні ініціювала Німеччина. Канцлер Фрідріх Мерц напередодні саміту НАТО в Туреччині заявив, що російсько-українська війна стане однією з центральних тем події. Він сподівається, що рішення, які будуть ухвалені на саміті, стануть "поворотним моментом у цій війні". Росія, на думку Мерца, має усвідомити, що "Росія не зможе перемогти у цій війні й не досягне своїх воєнних цілей".