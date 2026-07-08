Политолог-международник Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что это хороший сигнал для Украины. Это свидетельствует о том, что поддержка нашей страны может вновь стать более стабильной и предсказуемой.

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2025-й год стал для Украины годом испытаний

Божко подчеркнул, что самое главное – то, что Украина смогла пережить 2025 год. Его последствия мы будем наблюдать дальше. Но в целом ситуация выравнивается в сторону некоторого улучшения для Украины.

Важно, что позиция Белого дома в отношении Украины меняется. США уже не призывают принимать решения в пользу России, чтобы умиротворить ее. Некоторые сигналы со стороны Вашингтона говорят о том, что он теперь меньше доверяет Москве,

– пояснил он.

В то же время 2025-й год стал для Украины годом испытаний, который, к счастью, удалось пройти, по мнению политолога, в значительной степени благодаря внутренней устойчивости нашего общества. Кроме того, Европа была готова рисковать, ведь у Киева был реальный шанс остаться один на один с врагом.

Тем не менее, 2025 год был преодолен, и теперь, вероятно, мы будем наблюдать нормализацию положения и возвращение курса государств в более закономерное русло. США сегодня не находят выгоды от своего рискованного курса на сближение с Россией. "Дух Анкориджа" терпит крах, а это означает, что для России будут негативные последствия,

– отметил Ярослав Божко.

В то же время в России происходят определенные внутриполитические изменения, а именно переформатирование общественной дискуссии. И повлияли на это удары Украины по объектам в России и на оккупированных территориях.

Политолог объяснил, как может измениться поддержка Украины после саммита НАТО: смотрите видео

"Существует мнение, что концепция так называемой "СВО" основана на том, что война ведется где-то далеко и не затрагивает россиян, поэтому якобы на нее можно согласиться. Однако сейчас эта концепция ограниченной войны уже не является возможной для российских властей, потому что ее последствия уже становятся заметными для рядовых членов российского общества", – отметил политолог-международник.

Он добавил, что Кремлю все труднее скрывать эти последствия, и на определенном этапе это уже будет невозможно. В этом также заключается большое изменение, которое, вероятно, повлияет на позицию российского руководства.

К слову, европейские страны-члены НАТО предоставят Украине 70 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Эту поддержку нашей стране инициировала Германия. Канцлер Фридрих Мерц накануне саммита НАТО в Турции заявил, что российско-украинская война станет одной из центральных тем мероприятия. Он надеется, что решения, которые будут приняты на саммите, станут "поворотным моментом в этой войне". Россия, по мнению Мерца, должна осознать, что "Россия не сможет победить в этой войне и не достигнет своих военных целей".