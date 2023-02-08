Латвия предлагает отправлять в Украину конфискованные у пьяных водителей автомобили

Латвия продолжает помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Так, страна предложила отправлять нашему государству конфискованные у пьяных водителей автомобили.

Такое предложение выдвинул министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. Об этом рассказала руководитель Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе на канале LTV, информирует 24 Канал.

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Латвия может отправлять в Украину конфискованные авто

Служба государственных доходов в Латвии занимается продажей автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии. Обычно их продают на аукционах.

Арвилс Ашераденс предложил внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили водителей, которые конфисковали за управление в нетрезвом состоянии.

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