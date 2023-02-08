Латвия предлагает отправлять в Украину конфискованные у пьяных водителей автомобили
Латвия продолжает помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Так, страна предложила отправлять нашему государству конфискованные у пьяных водителей автомобили.
Такое предложение выдвинул министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. Об этом рассказала руководитель Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе на канале LTV, информирует 24 Канал.
Обратите внимание По поводу Leopard: главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии одновременно сделали заявление
Латвия может отправлять в Украину конфискованные авто
Служба государственных доходов в Латвии занимается продажей автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии. Обычно их продают на аукционах.
Арвилс Ашераденс предложил внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили водителей, которые конфисковали за управление в нетрезвом состоянии.
Как Латвия помогает Украине в борьбе с врагом
- Канада и Латвия объявили о новых пакетах военной помощи в Украине. Так, Канада передает еще 200 бронеавтомобилей, а Литва – зенитно-ракетные комплексы Stinger.
- Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и научить минимум вдвое больше украинцев, как это делали в 2022 году.
- Летом бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что воздушные силы ВСУ получили от его страны 4 вертолета.
- Латвия в Киев отправила еще 10 современных автобусов и гуманитарную помощь.
- Сейм Латвии ввел фактическую запрет на выдачу виз гражданам России в связи с работой в Латвии или пребыванием в стране при удаленной работе.