Мы знаем, что поставлено на карту, – глава комитета Европарламента о поддержке Украины
Европейский Союз продолжает поддержку Украины и не планирует останавливать ее несмотря ни на что. Европа понимает, что государство защищает от агрессии России не только себя, но и целый континент.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер. В то же время он призвал Конгресс выделить средства Украине, как еще сделал недавно Евросоюз.
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ЕС продолжает оказывать помощь
Дэвид Макаллистер отметил, что еще никогда в истории существования Европейский Союз так не поддерживал третью страну, как Украину. Речь идет о финансовой, экономической, гуманитарной, а также в военной поддержке нашего государства. В то же время ЕС не планирует сокращать помощь, а наоборот – будет поддерживать сколько потребуется и любой ценой.
Мы точно знаем, что поставлено на карту в этой войне, как украинцы защищают не только свою страну, не только свою свободу от этой российской агрессивной войны, мы с ними вместе,
– подчеркнул Макаллистер.
Евросоюз поддерживает Украину, а также координирует свои действия с партнерами – с Соединенными Штатами Америки, с Канадой, с Великобританией, с Норвегией, с Японией, с Австралией, с Новой Зеландией, с Южной Кореей.
Глава комитета отметил, что они призывают Конгресс оказать помощь Украине – это важно, особенно после того, как ЕС выделил 50 миллиардов по программе поддержки Ukrainian Facility. Эти средства будут поступать в течение 4 лет, чтобы украинское правительство могло планировать свои действия и было уверено в том, что поддержка будет предсказуемой.
Позиция Шольца и Макрона
- Дэвид Макаллистер также прокомментировал позицию Олафа Шольца относительно непредоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что это делает канцлера Германии все более изолированным. Глава комитета Европарламента не знает причин задержек со стороны Шольца – ведь он не обладает теми же знаниями.
- В то же время президент Франции Эммануэль Макрон поднял дискуссию о возможности ввода войск НАТО в Украину. Дэвид Макаллистер отметил, что позиция ЕС четкая – никакого непосредственного вмешательства в войну, однако в теории еще изменило бы правила игры. Он добавил, что подобные идеи не должны обсуждаться публично.