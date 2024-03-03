Мы знаем, что поставлено на карту, – глава комитета Европарламента о поддержке Украины

Европейский Союз продолжает поддержку Украины и не планирует останавливать ее несмотря ни на что. Европа понимает, что государство защищает от агрессии России не только себя, но и целый континент.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер. В то же время он призвал Конгресс выделить средства Украине, как еще сделал недавно Евросоюз.

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ЕС продолжает оказывать помощь

Дэвид Макаллистер отметил, что еще никогда в истории существования Европейский Союз так не поддерживал третью страну, как Украину. Речь идет о финансовой, экономической, гуманитарной, а также в военной поддержке нашего государства. В то же время ЕС не планирует сокращать помощь, а наоборот – будет поддерживать сколько потребуется и любой ценой.

Мы точно знаем, что поставлено на карту в этой войне, как украинцы защищают не только свою страну, не только свою свободу от этой российской агрессивной войны, мы с ними вместе,

– подчеркнул Макаллистер.

Евросоюз поддерживает Украину, а также координирует свои действия с партнерами – с Соединенными Штатами Америки, с Канадой, с Великобританией, с Норвегией, с Японией, с Австралией, с Новой Зеландией, с Южной Кореей.

Глава комитета отметил, что они призывают Конгресс оказать помощь Украине – это важно, особенно после того, как ЕС выделил 50 миллиардов по программе поддержки Ukrainian Facility. Эти средства будут поступать в течение 4 лет, чтобы украинское правительство могло планировать свои действия и было уверено в том, что поддержка будет предсказуемой.

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