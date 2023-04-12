Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов Украине, – СМИ

Франция блокирует решение Европейского Союза, которое требует единодушия по поводу финансирования поставок боеприпасов в Украину. Польша выразила разочарование тем, что ЕС не смог добиться договоренности.

В частности, Париж хочет, чтобы возмещение было возможно не только за боеприпасы, но и за ракеты, даже в ситуации, когда Украина о них не просит. Некоторые страны ЕС, включая Польшу, протестуют против этого. Об этом сообщил высокопоставленный источник в ЕС.

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Украине нужны снаряды

Решение о финансировании Евросоюзом поставок вооружений в Украину было принято в марте на саммите Евросоюза в Брюсселе. Необходимые для этого 2 миллиарда евро должны поступить из Европейского фонда мира.

О снабжении боеприпасами ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Брюссель. Речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров, которые используются в дальнобойной высокоточной артиллерии.

В рамках Европейского Союза они производятся в Польше, Франции и Германии. Среди прочего такие боеприпасы используются в польских пушечных гаубицах KRAB, которые уже передали украинской стороне.

Однако политическое соглашение с саммита ЕС должно быть трансформировано в юридический документ. Переговоры по этому поводу пока продолжаются.

С 2 миллиардов евро половина должна пойти на возмещение поставок боеприпасов из складов стран-членов ЕС. Однако на этих складах не хватает патронов, поэтому возникла необходимость закупать их за пределами Евросоюза.

Однако против этого выступила Франция. В этой ситуации решением могло бы стать получение боеприпасов в третьей стране на безвозмездной основе, а затем возмещение их стоимости за счет запасов государства-члена путем передачи других вооружений третьей стране. Дискуссии по этому вопросу продолжаются,

– сообщил источник в ЕС.

Большая проблема – со вторым миллиардом евро, который планируют выделить на совместные закупки в европейской промышленности, то есть де-факто, Польше, Франции и Германии. Следует отметить, что Польша является крупнейшим производителем в этом вопросе.

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Французы перед Рождеством заблокировали решение ЕС

По информации источника в ЕС, Франция перед Рождеством заблокировала решение ЕС о втором миллиарде евро. В проекте говорилось, что боеприпасы должны возмещаться только на основании требования, предъявленного Украиной.

"Однако Париж требует, не объясняя почему, изъять это положение. Это также будет означать, что боеприпасы, которые не были запрошены украинской стороной, могут быть возвращены. В дополнение к решению о боеприпасах, Франция хочет добавить в решение возможность возвращения ракетных поставок", – добавил источник.

Большинство стран ЕС протестовали против таких изменений, в том числе Польша. Несмотря на это, французы на встрече не выступали.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош заявил на встрече послов в Брюсселе, что ЕС не должен тратить попусту время и должен обеспечить скорейшее получение Украиной боеприпасов.

Варшава также выразила разочарование тем, что ЕС не смог достичь договоренности, и отметила, что это будет сложно объяснить украинским партнерам. Польша, по словам Садоша, не согласится ни на какие возмещения за оборудование или боеприпасы, на которые Украина не пользуется спросом.