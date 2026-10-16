"Новые решения ожидаются в этом месяце": Зеленский объявил о помощи от Финляндии

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо вопросы защиты гражданской инфраструктуры от российских обстрелов. Стороны объявили о новых мерах в поддержку Украины уже в этом месяце.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем телеграм-канале.

Что известно о поддержке со стороны Финляндии?

Переговоры были сосредоточены на противодействии ударам по энергетической системе. В результате атак отключения электроэнергии были зафиксированы в столице и в Волынской области.

Украинская сторона подчеркнула необходимость в дополнительных средствах для перехвата ракет и дронов с целью защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Отдельной темой переговоров стало обеспечение украинских городов безопасными убежищами. Стороны ранее создали совместную "Коалицию убежищ", работу которой теперь планируют ускорить.

В каждом украинском городе и общине должны быть нормальные укрытия. Благодарю Финляндию за готовность поддержать и это направление,

– отметил Зеленский.

Хельсинки последовательно оказывает поддержку украинской стороне с начала полномасштабного вторжения, расширяя оборонные и гуманитарные инициативы.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб одобрил 35-й пакет военной помощи Украине стоимостью около одного миллиона евро. В него войдет определенный вид оборонного снаряжения из составов финской армии, которое будет передано в ускоренном порядке в ответ на срочный запрос Украины. Точное содержимое пакета и сроки доставки не разглашаются из соображений безопасности.

Кроме того, Владимир Зеленский договорился с президентом Финляндии Александром Стуббом о срочном поставке Украины боеприпасов для западных истребителей, которые помогут сбивать русские дроны. Ожидается, что амуниция поступит в ближайшие дни. Также лидеры обсудили дополнительную прибыль России от экспорта нефтепродуктов, которую она может направлять на финансирование войны, и договорились координировать дальнейшие шаги для ограничения возможностей агрессора.