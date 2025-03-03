Германия может платить за оборону больше: новый канцлер должен преодолеть один вызов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подняла вопрос о разблокировании помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Однако в новом созыве Бундестага есть силы, которые могут помешать голосованию за это предложение.

Координатор украинско-немецкого сотрудничества ЦТД Степан Русин предположил в разговоре с 24 Каналом, что блок ХДС/ХСС надеется провести голосование со старым составом Бундестага. Также Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Европа должна стать независимой от США на фоне объединения Соединенных Штатов и России, которое происходит "через голову Украины и ЕС".

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Нужна 2/3 голосов в Бундестаге

На выборах в Германии, которые состоялись 23 февраля, победил блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, а второе место заняла ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Если в Бундестаге состоится голосование за разблокирование помощи для Украины, то, по результатам выборов, у АдГ, по словам Русина, нет блокирующего меньшинства. Однако оно может появиться, если Левая партия, также вошедшая в парламент, объединится вместе с АдН для блокирования конституционных изменений, которые продвигает блок ХДС/ХСС.

Эту инициативу поддерживает другая потенциальная часть коалиции – Социал-демократы – для увеличения финансирования расходов на оборону. Для этого им нужны 2/3 голосов в Бундестаге, и они их не имеют. Только в случае сотрудничества АдГ и Левой партии это возможно,

– сказал он.

Сейчас ХДС/ХСС надеются провести это финансирование в еще со старым составом Бундестага, потому что в нем блокирующего меньшинства у ультраправых и левых партий нет. Если им не удастся это сделать, тогда, по его мнению, придется искать компромиссы с Левой партией. Накануне эта партия заявила, что поддерживает увеличение расходов для Украины, но прежде всего не для военных целей.

На Германию возлагаются большие надежды

На фоне заявлений, которые звучат из США относительно увеличении расходов на оборону и помощи Украине со стороны европейских стран, Германия может себе это позволить. Однако для этого, как отметил он, нужны изменения в Конституцию, которые сейчас ограничивают увеличение государственного долга показателем 0,35 ВВП в год.

Если новому вероятному канцлеру удастся это провести или действующим созывом Бундестага, или с будущим, то проблем с финансированием не должно быть,

– подчеркнул он.

Цифры, которые озвучиваются, – до 3% ВВП, что в немецком случае составляет 120 миллиардов евро в год, не будет значительным ударом по бюджету. Можно ожидать, что этот долг увеличится до показателей 2019 – 2020 годов, когда Германия увеличивала свои заимствования для борьбы с пандемией.

Поэтому на Германию возлагаются большие надежды со стороны всей Европы относительно того, что именно она станет локомотивом европейского перевооружения и сможет профинансировать новые закупки и увеличение сил.

В то же время в стране ведется дискуссия о том, что Германия, которая одна из немногих стран, придерживалась фискальной дисциплины в рамках ЕС, не должна платить за безопасность других государств. Прежде всего Испании и Италии, в которых расходы на оборону до сих пор менее 2% ВВП,

– сказал Степан Русин.

Позиция ХДС/ХСС ранее по этому поводу была довольно консервативной. Блок был готов финансировать немецкие оборонные расходы, но не европейские. Однако сейчас, по его мнению, учитывая новые условия, трудно спрогнозировать, пересмотрят ли они свою позицию

Отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о немедленном разблокировании 3 миллиардов евро дополнительной помощи Украине. По ее словам, Германия и Европа поддерживают Украину и не бросят ее.

Ранее, в январе 2025 года, бывший канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал это предложение Бербок и министра обороны Бориса Писториуса. Шольц не видел необходимости в этом пакете поддержки Украины, считая, что ей достаточно на ближайшее время выделенной помощи.