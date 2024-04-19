Не только ПВО: Столтенберг рассказал, что еще получит Украина от НАТО

На заседании Совета Украина – НАТО несколько стран-членов сообщили, что готовы предоставить нашему государству больше средств ПВО. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что партнеры обсуждали не только противовоздушную оборону.

Также он напомнил о недавних пакетах военной помощи от Дании и Нидерландов, прогресс инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов, а также рассмотрение законопроекта о помощи в Палате представителей.

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Больше помощи Украине

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса на заседании Украина – НАТО кроме потребности в ПВО, также обсуждали другую помощь. В частности речь идет о 155-миллиметровых снарядах, дальнобойные возможности и беспилотники.

Каждый союзник по НАТО сам решит, что ему предоставить. Несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства во время встречи и сейчас завершают работу над вкладом, о котором, как я ожидаю, будет объявлено в ближайшее время,

– добавил генсек.

Столтенберг напомнил, что на этой неделе Дания сделала новое заявление о поддержке Украины, а Нидерланды объявили о выделении дополнительных 4 миллиардов евро на военную поддержку. Чехия подтвердила, что закупила полмиллиона боеприпасов в рамках своей инициативы по боеприпасам.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что законопроект о помощи Украине от США будет принят без дальнейших проволочек.

По словам Столтенберга, члены Альянса должны взглянуть глубже в свои запасы, чтобы ускорить предоставление ракет, артиллерии и боеприпасов.

Украина использует предоставленное нами оружие для уничтожения российского боевого потенциала, это делает нас всех безопаснее, поэтому поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность,

– указал он.

Помощь от США